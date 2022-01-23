Дочь Мадонны снялась в рекламе бренда нижнего белья Рианны

Леон Лурдес. Фото: instagram.com/savagexfenty

Дочь певицы Мадонны Леон Лурдес приняла участие в рекламной кампании бренда Savage X Fenty.

Данный бренд нижнего белья принадлежит известной американской певице Рианне. Дочь Мадонны снялась в рекламе новой коллекции ко Дню святого Валентина. Фотографии появились в официальном Instagrаm бренда.

25-летнюю манекенщицу сфотографировали в кружевном белье красного цвета, халате из прозрачной ткани и чулках в сетку в тон комплекта.

Стоит отметить, что сама Рианна тоже приняла участие в фотосессии для собственного бренда.

"Выглядишь, как сама Мадонна", "Лола (псевдоним Лурдес), это просто великолепно", "Что за прелесть", "Уже хочу купить это белье", - оценили работу модели подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952100-doch-madonny-snyalas-v-reklame-brenda-nizhnego-belya-rianny/