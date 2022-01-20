"Ловкость ног": Павел Воля повеселил фанатов "своим" невероятным шпагатом

Павел Воля. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Российский артист и телеведущий Павел Воля повеселил свою аудиторию в соцсети, опубликовав забавный снимок. На фото он продемонстрировал шпагат, конечно, не без помощи своей супруги - спортсменки Ляйсан Утяшевой, передает NUR.KZ.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают в Дубае. Чтобы позабавить своих подписчиков в Instagram Павел продемонстрировал чудеса "своей" растяжки.

"Шпагат 2022. С каждым годом растяжка только лучше. Спасибо, Ляйсан, что тянешь меня", - написал Павел (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои отзывы под фотографией. Многие вспомнили о балерине Анастасии Волочковой и ее фирменном шпагате. Находчивые комментаторы отметили, что Воля может составить ей "серьезную" конкуренцию.

"Павласян Утяшев", "Вас Волочкова укусила?", "Вот, что отдых с людьми делает", "У Волочковой сейчас закипит", "Паша, плиз, ноги больше не брей", "Сзади Ляйсан", "Какие изящные ножки", "Вы супер пара", "Ножки тонкие, Ляся выдала", "Педикюр женский вам идет, Павел", "Где-то заплакала одна Волочкова", "Это ее ноги, хитрец", "Ножки стройные-стройные", "Ловкость ног и никакого мошенничества", - гласят веселые комментарии.

Мы писали ранее, что Ляйсан Утяшева рассказала о достоинствах Павля Воли и его настоящем имени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952074-lovkost-nog-pavel-volya-poveselil-fanatov-svoim-neveroyatnym-shpagatom/