"Куколка": Боярская показала себя без макияжа

Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась фотографиями с отдыха. 36-летняя звезда показала себя без макияжа.

Снимки появились в Instagram Боярской. Фотографии сделал ее супруг Максим Матвеев.

"Глазами мужа. Каждый раз, отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать, но каждый раз возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку. Очень жду, когда проснутся мудрость, инстинкт самосохранения, да и лень, лень пусть тоже просыпается", - подписала снимок актриса.

Поклонники оценили фотографии, отметив, что без макияжа Боярская выглядит отлично.

"Какая красивая и расслабленная, тебе идет!", "Куколка", "Глаз у мужа что надо!", "Безумно красивая актриса", "Очень нежная!" - отмечают фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1951717-kukolka-boyarskaya-pokazala-sebya-bez-makiyazha/