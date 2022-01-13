Впервые за три года у церемонии "Оскара" появится ведущий

Статуэтки премии "Оскар". Фото: Matt Petit - Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 27 марта. И в этом году у нее будет ведущий, однако его имя пока не названо, передает Variety.

Накануне президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич заявил, что у 94-й по счету церемонии "Оскара" появится ведущий впервые за три года. Однако, когда у него спросили, кто именно им станет, он не назвал имени.

В последний раз статуэтки вручались с ведущим Джимми Киммелом в 2018 году. Но уже в 2019-м от этой роли отказался актер Кевин Харт после скандала из-за его высказываний против ЛГБТ-сообществ. Затем церемония снова состоялась без ведущего, а в 2021-м из-за пандемии "Оскар" вручали в смешанном формате: с ограниченным количеством участников церемонии и одновременным проведением мероприятия в нескольких местах.

Напомним, в прошлом году премию "Оскар" за лучший фильм получила "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950873-vpervye-za-tri-goda-u-tseremonii-oskara-poyavitsya-veduschiy/