"Солнечный и любимый город": Айгуль Мукей показала архивное фото, снятое в Алматы

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей поделилась архивным снимком в соцсети, на котором она запечатлена еще школьницей в Алматы. Теледива призналась, что это ее любимый город, передает NUR.KZ.

На снимке юная Айгуль запечатлена у памятника Жамбылу Жабаеву, установленному на проспекте Достык.

"Одна из любимых фотографий из дорогого сердцу города Алматы. Это я в 11 классе... В школе я мечтала переехать сюда, переехала. Здесь прошли годы моего студенчества и яркие дерзкие годы работы на телевидении.

Половину жизни провела я в Алматы, и для меня он всегда солнечный и любимый город", - прокомментировала архивную фотографию Айгуль в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои теплые отзывы. Многие тоже признались в любви Алматы. Некоторые заметили, что автор поста была большой модницей.

"Как и я мечтала переехать в Алматы, когда в первый раз приехала, сразу полюбила этот город", "Я с вами согласен, самый красивый и солнечный город. Надеюсь, еще красивее станет!", "Топ модный. Сейчас можно было бы носить", "Какая вы красивая", "Юная Айгуль светится, как солнце", "Вы оказывается были модницей", "Доча - копия своей мамули", "Какая худенькая и нежная", "Здесь совсем другая", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950797-solnechnyy-i-lyubimyy-gorod-aygul-mukey-pokazala-arhivnoe-foto-snyatoe-v-almaty/