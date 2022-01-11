56-летняя телеведущая Екатерина Андреева восхитила фанатов своими формами и гибкостью (фото)

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

56-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева продемонстрировала поклонникам свою гибкость и отличную физическую форму. Фанаты признались, что не перестают ею восхищаться, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Андреева показала, с чего начинает каждое утро.

"Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного - это легко на самом деле. И каждое мое утро начинается с выстраивания осей внутренних координат. А потом все остальное. Делай, как делаю я, а не так, как я говорю", - пофилософствовала телеведущая.

На кадре, иллюстрирующем ее пост, Екатерина стоит в стойке, демонстрируя отличную растяжку. Фанаты отметили, что, глядя на ее фигуру, можно лишь выразить восхищение внешностью Андреевой.

"Великолепная Екатерина", "Ого, Катюша, так не каждый сможет! Молодчина! Красавица!", "Екатерина, вы для меня пример женской красоты, люблю вас", "Красавица и умница, и спортсменка, и активистка, и мой кумир/ориентир. Так держать, а мы за вами", "Екатерина, вы восхитительны. Фигурка - отпад! Вы большой пример для девушек!", "Катя - уникальная чудесная женщина", - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950494-56-letnyaya-televeduschaya-ekaterina-andreeva-voshitila-fanatov-svoimi-formami-i-gibkostyu-foto/