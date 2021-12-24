"Сегодняшний образ вообще бомба, да?": Say Mo зажгла на корпоративе в дерзком платье (видео)

Say Mo. Скрин видео: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo отмечает приближение Нового года зажигательными танцами на вечере с другими звездами. Она показала поклонникам, как за один вечер успевает повеселиться сразу на двух корпоративах сразу, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Молдир показала, какое платье выбрала для вечера, где присутствовали представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе сестры Камшат и Алтынай Жолдыбаевы, Кентал, Тауекел Мусилим и многие другие.

Ее тело украсил ультракороткий наряд с открытой спиной, украшенной цепями. Образ артистки дополнили высокие сапоги и яркий макияж.

Повеселившись на одном празднике, Молдир отправилась на другой, где тоже устроила откровенные танцы.

"Ой, ну сегодняшний образ вообще бомба, да?" - обратилась она к поклонникам.

Кроме того, на своей странице Say Mo опубликовала кадры с горячей фотосессии, на которой снялась с оружием в руках. Ее костюм, подчеркнувший пышный бюст певицы, произвел фурор в комментариях под постом. А кое-кто и вовсе намекнул, что хочет, чтобы девушка вышла за него замуж.

"Если замуж выйдешь, целься на здоровье", "Огнетушитель в студию", "Дерзко, дерзко", "Пантера", "Say Mo всегда в стиле", "Красотка", - не стали скрывать своего восторга фанаты музыкальной исполнительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948451-segodnyashniy-obraz-voobsche-bomba-da-say-mo-zazhgla-na-korporative-v-derzkom-plate-video/