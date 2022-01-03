46-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" сразила фанатов фигурой в купальнике

Американская актриса, полюбившаяся зрителям по сериалу "Отчаянные домохозяйки", Ева Лонгория поделилась снимком в бикини и восхитила фанатов своей фигурой.
Новая фотография актрисы появилась на ее Instagram-странице.
46-летняя знаменитость снялась в розовом слитном купальнике с бретелью на одном плече. Волосы Ева собрала в высокий хвост, а свой образ дополнила крупными серьгами.
"Вот как выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", - гласит подпись к посту.
Фотография привела поклонников актрисы в восторг - за сутки пост собрал почти 240 тысяч лайков и больше 2 тысяч восторженных комментариев.
"Вау! Невероятная", "Сногсшибательна", "Вот это фигура!", "Ты очень горяча! Боже, пощади", "Выглядишь отлично!", "Этот цвет прекрасно на тебе смотрится", - пишут подписчики.
Отметим, актриса уже несколько лет состоит в браке с бизнесменом Хосе Антонио Бастоной. Пара воспитывает сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948334-46-letnyaya-zvezda-otchayannyh-domohozyaek-srazila-fanatov-figuroy-v-kupalnike/