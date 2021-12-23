"Вдох поглубже и платье лопнет": Анна Седокова в латексе впечатлила фолловеров

Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

Анна Седокова отметила свое 39-летие в Монте-Карло, куда улетела с супругом Янисом Тиммой. Кадры с отдыха экс-участница "ВИА Гры" опубликовала в соцсети, передает NUR.KZ.

Анна Седокова поделилась новым видео в Instagram. Знаменитость позировала на камеру в платье из латекса с глубоким декольте и экстремальным разрезом. Наряд выгодно подчеркнул сексуальную фигуру певицы.

Подписчики прокомментировали кадры. Мнения разделись, кто-то восхитился ее фигурой, а кто-то посчитал, что артистка надела слишком тесное платье.

"Вы поправились?", "Вдох поглубже и платье лопнет", "Какая эффектная девчонка", "Ножки шикарные", "Роскошная", "Сочная женщина", "Красиво, но платье не по размеру в груди", "Аппетитная", "Платье маловато будет", "Что за гусеничные складки? Это что, модно?", "Седокова уже не та", "Просто прелесть", "Чашки не по размеру", "Вот это барышня", - отметили они.

Некоторые напомнили, что Анна обещала больше не публиковать пикантные фотографии и видео.

"Такое впечатление, что снимается эротический клип", "А как же насчет того, что больше с*си не выставлять? Будете душой делиться?", "Ваши посты ничем не отличаются от предыдущих, также демонстрация тела", "Ну начались выкрутасы-ужимасы", - написали они.

Напомним, Анна Седокова рассказала о своей утрате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948245-vdoh-poglubzhe-i-plate-lopnet-anna-sedokova-v-latekse-vpechatlila-folloverov/