"Очень сложно сейчас": Анна Седокова рассказала о личной утрате

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова поделилась болью в соцсетях. Звезда переживает непростой период.

Популярная поп-певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова - одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса.

Накануне 38-летняя знаменитость рассказала о личной утрате, подробностями которой пока не готова делиться с поклонниками. Она разместила в Instagram фотографию с зажженной свечой.

"Очень сложно сейчас. И пока я не готова об этом говорить. Расскажу может позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше.

Нужно как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзии счастливой жизни. Потому что, если не буду, совсем загнусь", – написала Анна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Следом Седокова разместила стихотворение собственного сочинения, посвященное жизненным утратам. Публикация тронула фанатов певицы до глубины души.

Некоторые пользователи решили, что негативные мысли могли быть связаны с возлюбленным певицы – Янисом Тиммой. Он также поделился печалью – на черном фоне написал фразу: "Я до сих пор не могу в это поверить".

Многие подписчики в ответ поделились своими переживаниями в комментариях.

"Как раз в последнее время много об этом думаю… выходя из дома, не знаем, вернемся ли сюда снова. И не знаем увидим ли снова дорогих нам людей. Как поется в песне «и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг»", "Понимаешь это, когда теряешь близких",

"Это главный урок нам людям - жить сегодняшним днем", "Очень точные слова", "Чудесное стихотворение, прям до слез", "Очень тяжело терять близких, поэтому нужно помнить, что мы не вечны, мы все, и никогда не знаешь, когда последняя встреча, последнее объятие и добрые слова", - гласят комментарии поклонников Анны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942391-ochen-slozhno-seychas-anna-sedokova-rasskazala-o-lichnoy-utrate/