Подписчики обрушились с критикой на Леру Кудрявцеву за чрезмерную ретушь на фото

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала новые фотографии в соцсетях, однако вместо похвалы столкнулась с критикой подписчиков, которые обвинили ее в чрезмерной ретуши снимков, передает корреспондент NUR.KZ.

Новая запись была опубликована на официальной странице Кудрявцевой в Instagram, на которую подписаны свыше 4,4 млн человек. Сам пост набрал более 47,2 тыс. лайков и 500 комментариев.

Тем не менее, большинство пользователей негативно высказались о новых фото, так как разглядели на них чрезмерное количество ретуши. Негодующие фанаты написали, что из-за этого 50-летняя звезда не похожа сама на себя.

По мнению комментаторов, из-за ретуши лицо Кудрявцевой стало выглядеть неестественно и в нем легко угадываются внесенные в фотографии изменения.

"Лера, я Вас уважаю, но увольте того мастера, кто корректировал эти фотографии. Вы намного лучше"; "Что-то перебор с фотошопом в этот раз"; "Лера, ты же в жизни старше выглядишь, зачем народ обманываешь?"; "Что с лицом? Будто зомби", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948223-podpischiki-obrushilis-s-kritikoy-na-leru-kudryavtsevu-za-chrezmernuyu-retush-na-foto/