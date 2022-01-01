"Очень горячо": 55-летняя Холли Берри снялась без нижнего белья в образе Клеопатры

Холли Берри и Джей Би Смув. Фото: instagram.com/halleberry

Известная голливудская актриса Холли Берри опубликовала новое фото, в котором предстала в горячем образе египетской царицы Клеопатры, передает NUR.KZ.

Новая фотография звезды была опубликована на ее официальной странице в Instagram.

На снимке Берри позирует в золотистом платье в пол с глубоким декольте и разрезом на бедре, при этом на ней нет нижнего белья. Образ актрисы дополняют украшения, прическа и макияж в египетском стиле.

Вместе с Холли Берри на фото можно увидеть актера Джей Би Смува, на котором зеленая одежда и золотистые украшения.

Публикация набрала уже более 160 тыс. лайков и свыше 1,7 тыс. комментариев. Фанаты оценили внешний вид актрисы.

"Вот как должна выглядеть египетская королева!"; "Лучшая Клеопатра всех времен!"; "Очень горячо"; "Нет слов"; ", — написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948222-ochen-goryacho-55-letnyaya-holli-berri-snyalas-bez-nizhnego-belya-v-obraze-kleopatry/