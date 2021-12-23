"Какая нежность": трогательное фото Тауекеля Мусилима с женой восхитило пользователей Сети

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима разместила их совместные снимки в соцсети. Нежные кадры растрогали подписчиков, которые отметили, что молодые люди очень красиво смотрятся вместе, передает NUR.KZ.

"Мое сердце", - подписала Махаббат фото с мужем.

Подписчики оставили свои восхищенные отзывы. Они отметили, что Тауекел и Махаббат являются очень гармоничной парой.

"Какая вы красивая и безумно нежная, ему однозначно повезло!", "Красивая пара", "Будьте счастливы", "Сладкая парочка", "Какая нежность", "Махаббат так похода на маму Тауекеля", "Люблю эту пару", "Махаббат, вам так идет платье и ободок", "Крутая пара", - написали поклонники.

Супруги отдыхают вместе не только на светских мероприятиях, они стараются чаще проводить время на природе.

"Как хорошо одним прекрасным выходным днем выбраться на природу! Хвала Всевышнему, что есть возможность выбраться в горы, немного размять свои мышцы и вдоволь надышаться свежим воздухом!

А еще прекрасней то, что мне повстречался человек, который любит природу так же, как люблю ее я, и при каждом удобном случае мы выбираемся в горы.

Поймали себя на слове, что, как только малыш подрастет, будем выходить в более масштабные походы, как можно чаще покорять маленькие и большие вершины", - написала Махаббат в Instagram, отметив, что хочет приучить сына заботиться о природе с детства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948210-kakaya-nezhnost-trogatelnoe-foto-tauekelya-musilima-s-zhenoy-voshitilo-polzovateley-seti/