Звезда "Универа" обеспокоила фанатов, опубликовав фото в купальнике

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

35-летняя российская актриса Анна Хилькевич, полюбившаяся зрителям по сериалам "Универ" и "Барвиха" поделилась снимком в купальнике и вызвала беспокойство у своих поклонников. Пользователей напугала болезненная худоба артистки.

Фотографией Хилькевич поделилась на своей странице в Instagram, за которой следят 10 миллионов пользователей соцсети.

На снимке Анна предстала в черном купальнике. Впервые за долгое время поклонникам удалось разглядеть фигуру артистки, и ее "болезненная" худоба вызвала беспокойство.

Хотя снимок Хилькевич сопроводила текстом о том, что нужно принимать свое тело, подписчики восприняли публикацию ровно наоборот, увидев в ней сигнал о тревожном физическом состоянии актрисы.

"Кушай больше. В 35 нужно выглядеть, как в 35: сочной, аппетитной, женственной. А не 14-летним подростком, изнемогающим от диет и голодания", "Что за мода быть такими худыми‍?", "Хочется покормить пиццей немного", "Ужас, какая худая! Тебя ветром не сдувает?", "Вам бы улучшить отношения с едой", - пишут подписчики актрисы в комментариях.

Издание Life.ru отмечает, что в последнее время актриса делилась с подписчиками снимками в удачных ракурсах или в одежде оверсайз.

О борьбе с лишним весом Хилькевич знает не понаслышке. Актрисе дважды пришлось приводить тело в порядок после родов.

Девушке долго не удавалось вернуться к худобе, поэтому она зачастила с походами в салоны красоты для сеансов массажа, который, как она сама уверяет, и помог ей вернуть фигуру.

Но на это ушло два года, а потому тема похудения является для Хилькевич болезненной. Фанаты опасаются, что звезда перестаралась в своем стремлении избавиться от лишних кило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947902-zvezda-univera-obespokoila-fanatov-opublikovav-foto-v-kupalnike/