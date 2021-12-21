Выложившую фото в бикини Анфису Чехову снова раскритиковали за фотошоп

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед подписчиками очередной порцией своих сексуальных снимков в бикини. Знаменитость любит дразнить хейтеров кадрами с теплого моря, а те не упускают случая упрекнуть ее любовью к фотошопу. Исключением не стал даже день ее рождения - подписчики заявили, что на снимках Анфисы прекрасно не только море, но и фильтры, передает NUR.KZ.

Кадры на фоне манящих волн Чехова опубликовала в Instagram.

"А что насчет пляжа и песка в нашем отеле? На этой фотографии видно все! И цвет песка, и чистоту пляжа. Сзади видите линию буйков? Ею очерчено место для купания. Довольно большой отрезок моря! Там нет кораллов, только песочек! Во всех остальных частях пляжа кораллы и рыбки. Там можно купаться с маской и ластами", - буднично описала свой отдых звезда.

Поклонники, конечно, принялись хвались саму Анфису.

"Вы всегда, Анфиса, такая разная: то красивая, то прекрасная", "Идеальная фигура", "Красавица, фото шикарное", - осыпали они знаменитость привычными комплиментами.

А вот некоторые заметили использование фотошопа на кадрах.

"На этом фото видно все. И фильтры. Но фото действительно красивое и место", - заявила одна из пользовательниц соцсети.

Среди ее фанатов нашлись даже "уятмены", так и не смирившиеся с многочисленными фотографиями Чеховой в белье.

"А для чего выставлять себя напоказ. Мода пошла голышом на обзор выставлять", "Нет ничего святого, нет ничего личного, нет ничего интимного, все теперь на виду", - возмутились они.

Однако Анфиса никогда не обращает внимание на последних и продолжает демонстрировать свои пышные формы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947690-vylozhivshuyu-foto-v-bikini-anfisu-chehovu-snova-raskritikovali-za-fotoshop/