"Максимально неожиданно": Ани Лорак удивила фанатов кардинальным перевоплощением

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Народная артистка Украины Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, порадовала фанатов новым образом, который примерила специально к новогоднему выступлению. Кардинальное перевоплощение Ани восхитило ее поклонников, передает NUR.KZ.

43-летняя Ани Лорак любит удивлять публику. Певица решилась на смелый эксперимент для выхода на сцену. Артистка появилась с африканскими кудрями в экстремальных мини-шортах, мерцающем топе и черных чулках-ботфортах. Образ дополнили колготки в сетку.

"Новогодний марафон продолжается. Вас ждет много сюрпризов в эту сказочную ночь. Как вам мое перевоплощение?" - написала Ани в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики высоко оценили новый образ знаменитости. Многим она напомнила знаменитую американскую актрису и певицу Уитни Хьюстон.

"Огонь! Пожар! Вызывайте полицию!", "Как всегда шикарная! Вам идет абсолютно все!", "Вау! Вот это перевоплощение! Каролиночка, вы просто мега-крутая артистка", "Хочется больше фото в этом образе", "Супер-образ, очень необычно", "Шикарный, неординарный образ. Очень идет", "Смело и очень красиво", "Русская Уитни Хьюстон", "В этом образе напоминаете Шер", "Максимально неожиданно, но круто, какая-то другая энергетика", - гласят восторженные комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947666-maksimalno-neozhidanno-ani-lorak-udivila-fanatov-kardinalnym-perevoploscheniem/