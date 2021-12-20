"Ослепительное сияние": турецкая кинозвезда Берен Саат восхитила Сеть стройными ножками

Берен Саат. Фото: instagram.com/berenn_saat

Известная турецкая киноактриса Берен Саат, сыгравшая роль Кесем султан в популярном турецком сериале "Великолепный век. Империя Кесем", опубликовала волнующие снимки новой фотосессии для глянцевого журнала. Актриса показала стройные ножки и восхитила своих фанатов, передает NUR.KZ.

Исполнительница главной роли в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем", "Запретная любовь", "В чем вина Фатмагюль?" приняла участие в фотосессии для журнала Magnet Quarterly. На страничке журнала отмечается, что для читателей есть мотивирующее новогоднее послание от Берен Саат.

"Я всегда мечтала, чтобы у меня была жизнь настолько прекрасная, насколько я могла себе представить. Всякий раз, когда я боролась, живя своей мечтой, я думала о сюрпризах, которые еще не были испытаны", - цитирует слова актрисы издание, отмечая, что всегда нужно мечтать.

37-летняя Берен считается одной из самых красивых актрис Турции. На этот раз красавица продемонстрировала свои стройные ноги в изумрудном сияющем мини-платье. Подписчики выразили ей свой восторг, щедро одарив комплиментами.

"Слов недостаточно, чтобы описать твою красоту", "Всегда стильная", "Великолепная", "Красивая девочка моя", "Ослепительное сияние", "Очень вас люблю", "Сияй, королева", "Вы добавляете так много цвета в этот мир", "Берен, не бывает такой идеальной красоты, как твоя", - отметили ее поклонники и звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947479-oslepitelnoe-siyanie-turetskaya-kinozvezda-beren-saat-voshitila-set-stroynymi-nozhkami/