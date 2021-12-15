"Как-то не по себе стало": "постаревший" Димаш Кудайберген шокировал фанатов (видео)

Димаш Кудайберген. Скрин видео: youtube/Хабар SHOW

Певец Димаш Кудайберген снялся в клипе Omir oter, на кадрах которого предстал покрытым сединой и морщинами "стариком". Поклонники признались, что от такого образа им стало "не по себе", передает NUR.KZ.

Видео Omir oter вышло на Youtube-канале телеканала "Хабара".

В нем артист советует людям не прожигать свою жизнь понапрасну, а также демонстрирует красоту жизни, пропуская через себя прошлое и будущее народа.

"Идея в том, чтобы принести пользу людям и осуществить их мечты. Каждый может воспринимать это по-своему. В этом клипе пересекаются точки зрения и история нескольких поколений, их мысли и цели", - прокомментировал Димаша Канат Айтбаев.

Съемки клипа прошли в зале столичного театра «Астана Опера».

Фанаты, конечно, остались в восторге от исполнения Димаша.

"Как же пронзительно глубоко Димаш смог передать смысл песни. Браво!", "Очень трогательно! Глубокая история. Димаш - лучший художник вокала! Браво! В очередной раз восхищаюсь талантом этого артиста!", "Прекрасно! Димаш умеет передать все нюансы глубокого содержания любого произведения, просто браво!" - восхитились они.

Однако некоторых шокировало перевоплощение артиста в "старика".

"Как-то не по себе стало, когда Димаша увидела постаревшим. Слов не знаю, но так пронзительно и трогательно, до слез!", "Этот образ ножом по сердцу", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947128-kak-to-ne-po-sebe-stalo-postarevshiy-dimash-kudaybergen-shokiroval-fanatov-video/