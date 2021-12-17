Фото 8 звезд, которые хотели блистать на "Золотом граммофоне", но их настиг провал

Ани Лорак во время выступления на премии "Золотой граммофон". Фото: instagram.com/russkoe_radio

В Москве прошла XXVI национальная музыкальная премия "Золотой граммофон". Российские селебрити Слава, МакSим, Ани Лорак, Полина Гагарина получили заветные статуэтки. Но если музыкальное творчество артистов было оценено по достоинству, то их образы вызвали недоумение фанатов.

Одной из тех, чьи образы на музыкальной премии пришлись фанатом не по вкусу, стала певица Слава. 41-летняя исполнительница получила статуэтку за песню "Без тебя меня нет" и успела предстать в двух платьях, которые, как пишет Life.ru, вовсе не подчеркнули достоинства ее фигуры.

Певица Юлия Савичева получила премию за трек "Сияй". Видимо, именно к названию песни звезда и подбирала наряд, потому что сияла она в прямом смысле слова из-за довольно необычного костюма.

Певицу МакSим, которая лишь недавно оправилась от тяжелой болезни, и вовсе заподозрили в беременности из-за пышного платья. Награду артистка получила за клип на песню "Спасибо".

Поклонники МакSим хоть и безумно рады вновь видеть любимицу на публичных мероприятиях, ее "школьный" образ сочли не самым удачным.

Неожиданно под шквал критики попала и красавица Ани Лорак. Ее наряд сочли слишком откровенным.

"Скоро голыми будут на сцену выходить. И губы зачем так вытягивать? Почему вы себя так уродуете?" - цитирует издание одного из недовольных фанатов.

Певица Мари Краймбрери удостоилась статуэтки за трек "Океан". Как и Савичева, Мари решила, что наряд должен соответствовать ее творению - комбинезон с узорами в виде волн. Но слушатели считают, что певица могла бы выбрать для премии что-то менее облегающее и более подходящее для такого мероприятия.

Певицу Полину Гагарину за выбранный наряд в Сети назвали "современной Мэри Поппинс".

Из мужчин особого внимания удостоились Дмитрий Маликов и Николай Басков. Издание отмечает, что секс-символы российского шоу-бизнеса в этот раз прогадали с костюмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946847-foto-8-zvezd-kotorye-hoteli-blistat-na-zolotom-grammofone-no-ih-nastig-proval/