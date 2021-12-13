Похудевшую из-за коронавируса до 40 кг МакSим заподозрили в беременности (фото)

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

После появления певицы МакSим на премии "Золотой граммофон" попозли слухи о ее беременности. Причиной стало пышное платье артистки, под которым, по мнению некоторых, она пыталась скрыть округлившийся животик, передает NUR.KZ.

В своем Instagram МакSим выразила благодарность за награду, полученную за песню "Спасибо". Ее артистка посвятила врачам, которые занимались ее лечением от коронавирусной инфекции.

"Благодарю Ру-ТВ и "Русское радио" за высокую оценку песни "Спасибо", которую я хотела бы посвятить врачам ГКБ 52", - написала певица.

Выйдя на сцену за наградой, Марина расплакалась и сказала теплые слова медикам, спасшим ей жизнь. Ее речь растрогала зал и поклонников звезды.

"Марина, какая речь на премии была! Браво!", "Браво. Вы большая молодец, что поблагодарили врачей на сцене публично, они это заслуживают!", "Это было очень сильно, трогательно, до слез. Всех поблагодарила, вспомнила. Поздравляю с граммофоном. Звезда с самой большой буквы", "Марина, ты прекрасна! Самая лучшая певица и замечательный человек", - написали фанаты.

При этом из-за выбранного для премии пышного наряда певицу заподозрили в том, что она беременна, пишет Kp.ru.

Слухи об "интересном положении" МакSим дошли и до ее команды, которая сразу же опровергла их.

"Нет, это не так. Марина весит всего 40 кило, она продолжает восстанавливаться после ковида. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность? Это все выдумки", - заявили представители знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946651-vesyaschuyu-40-kg-maksim-zapodozrili-v-beremennosti-foto/