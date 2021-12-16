55-летняя Холли Берри вышла в свет в облегающем наряде с глубоким декольте

Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

Обладательница "Оскара" Холли Берри посетила премию People’s Choice Awards. 55-летняя актриса выбрала для выхода в свет откровенный наряд.

Фотографии с премии появились в Instagram голливудской звезды. Поклонники пришли в восторг от наряда любимой актрисы.

55-летняя Холли вышла в свет с собранными волосами в черном облегающем комбинезоне с молнией и глубоким декольте.

Фанаты отмечали, что, несмотря на возраст, актриса выглядит восхитительно. Некоторые сравнили Берри с "Женщиной-кошкой", которую однажды сыграла актриса, подчеркивая, что в жизни она такая же сексуальная.

"Во-первых, на премии ты выглядела просто невероятно. Во-вторых, ты - самая настоящая икона", "Все еще самая красивая женщина на планете", "Какой классный наряд", "Ты просто светишься от счастья", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946664-55-letnyaya-holli-berri-vyshla-v-svet-v-oblegayuschem-naryade-s-glubokim-dekolte/