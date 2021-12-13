"Стильно, модно, молодежно": 72-летняя Алла Пугачева пощеголяла в кожаном мини-платье

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/jasmin

Максим Галкин порадовал поклонников Аллы Пугачевой, опубликовав на своей страничке в Instagram новое фото обожаемой супруги. Модный лук 72-летней Примадонны вызвал восторг у ее преданных фанатов, но некоторые все же добавили "горечи" в комментариях, передает NUR.KZ.

"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" - подписал фото Примадонны ее заботливый муж.

На фото Алла Борисовна в черном кожаном мини-платье с широким поясом и спущенными плечами. Образ дополнили кружевные чулки и лакированные сапоги-трубы.

Подписчики, в числе которых многие звезды российского шоу-бизнеса, не поскупились на комплименты.

"Какая хорошенькая", "Роскошная", "Шикарная красотка", "Отлично выглядит!!! Так стильно, модно, молодежно", "Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной!", "С каждым годом все моложе и моложе", - отметили они.

Вот только не всем понравился новый образ 72-летней артистки.

"При всем уважении, но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, Набоковская", "Смешно выглядит. В 16-17 это смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться", "Зачем в таком почтенном возрасте все косить под девочку", "Все такое искусственное", - написали комментаторы.

Такой стильный лук Алла Борисовна выбрала для посещения дня рождения Иды Достман. На 45-летие светской львицы собрались многие ее звездные коллеги - Игорь Крутой, Жасмин, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Алсу и другие артисты. В ленте Жасмин появилось видео, как гости Достман станцевали под песню Лещенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946603-stilno-modno-molodezhno-72-letnyaya-alla-pugacheva-poschegolyala-v-kozhanom-mini-plate/