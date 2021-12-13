"Красотке все к лицу": Каменских удивила фанатов непривычным образом

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица и актриса Настя Каменских вызвала споры фолловеров по поводу ее внешности. Новый образ звезды пришелся по душе одним и совсем не понравился другим ее фанатам, которым по нраву прежняя Настя, передает NUR.KZ.

Настя продемонстрировала новый образ, чем удивила фолловеров.

"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии. В числе первых публикацию прокомментировал ее любящий супруг.

"Обе", - ответил Потап.

Многие сошлись во мнениях, что Насте лучше быть брюнеткой. Он отметили, что не могут представить Каменских без ее задорных кудряшек. Однако некоторым очень понравился новый образ певицы.

"Вам очень идет! Но все же вы лучшая среди брюнеток и еще и кудри", "В любом ты образе хороша", "Красотке все к лицу", "Брюнетка однозначно", "В блонде такая как все, но, конечно же, тоже красиво", "В блонде теряете свою изюминку!", "Брюнетка прям огонь", "Блондинка нежнее", "Совсем другая, но так же эффектная", "Красоту ничем не испортишь", "Блонд очень старит", "На Могилевскую похожа", - решили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946596-krasotke-vse-k-litsu-kamenskih-udivila-fanatov-neprivychnym-obrazom/