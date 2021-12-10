"Хозяин моего сердца против": помолодевшая Меруерт Тусипбаева призналась, что не делала пластику

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Отечественная певица Меруерт Тусипбаева заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Похорошевшая 48-летняя артистка намекнула на то, что влюблена, передает NUR.KZ.

Артиста отметила, что ранее опубликованное ею фото с популярным стилистом Нурсом Оразгалиевым стало поводом для многих публикаций. Сеть пестрила крикливыми заголовками статей о том, что помолодевшую певицу не узнать.

"Если честно, я еще не делала пластику. Может и сделаю, это покажет время (а когда заявляю, что сделаю ринопластику и изменю форму носа, хозяин моего сердца выступает против, он говорит: "Брошу"). Сегодня перед поездкой в столицу по традиции выкладываю фото с Нурсом, который сделал мне визаж. P.S. Это не мой сын, это талантливый визажист Казахстана", - отметила Меруерт.

Она также привела слова британского автора Джилла Эдвардза о том, что мы никогда не меняемся к лучшему через ненависть, осуждение и приговор. Мы меняемся к лучшему через прощение, любовь и веру.

Подписчики прокомментировали фотографии.

"Природная красота", "Вы так похорошели, ваши глаза наполнены красотой", "Красивый нос, он верно говорит", "Мне так нравится, как преображает человека мастер Оразгалиев, это шедеврально", "Молоденькая такая, как бы не сглазить", "Красотка", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946405-hozyain-moego-serdtsa-protiv-pomolodevshaya-meruert-tusipbaeva-priznalas-chto-ne-delala-plastiku/