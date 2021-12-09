"Покажите мне мастер-класс по фотошопу живота": Чехова ответила на критику подписчицы

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Популярная телеведущая Анфиса Чехова, слывущая одной из самых сексуальных женщин в российском шоу-бизнесе, вновь показала свои аппетитные формы на пляже и в бассейне. В этот раз звезда отдыхает в Эмиратах, передает NUR.KZ.

Очередное фото теледивы в купальнике вызвало восторг преданных фанатов. А некоторые подписчики подметили, что жизнь у Анфисы, на их взгляд, праздная. Чехова отметила локацию, она сейчас находится в одном из элитных отелей Абу-Даби.

"Анфиса, вы прекрасны", "Сексуальная Анфиса", "Вы не Анфиса, вы Афродита", "Очень интригующий вид", "Сногсшибательная", "Где вы покупаете купальники", "Просто красотка", "Фигура супер", "Не жизнь, а сплошной праздник", - написали комментаторы.

А ранее опубликованное фото телеведущей на пляже вызвало некоторые споры. Наиболее "внимательные" заметили, что Чехова "грешит" фотошопом.

"Анфиса, что же живот-то по топорному так зашопили?", "На втором и четвертом фото вышло как будто у вас на животе вертикальный шрам, видимо пресс", "А что за полоса до пупка?", "Ну почему попу-то не показываете?! Целлюлит, наверное, такой, что аж стыдно", - гласят комментарии критикующих.

Анфиса ответила на язвительный отзыв одной из подписчиц.

"Душка, откройте ваш профиль и покажите мне, дилетантке, мастер-класс по фотошопу живота", - заявила знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946197-pokazhite-mne-master-klass-po-fotoshopu-zhivota-chehova-otvetila-na-kritiku-podpischitsy/