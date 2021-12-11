Образ 23-летней дочери Майкла Джексона на премии раскритиковали в Сети

Пэрис Джексон. Фото: Getty Images/ Rich Polk/E! Entertainment / Contributor

23-летняя Пэрис Джексон, которая является дочерью "Короля поп-музыки" Майкла Джексона, стала гостьей премии People's Choice Awards. Образ артистки раскритиковали пользователи Сети.

Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе, мероприятие освещало издание Daily Mаil. Пэрис появилась на публике в необычном платье. Наряд оформлен глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ноги Джексон в сетчатых колготках. На ногах певицы были разноцветные туфли на высоком каблуке.

Пэрис Джексон. Фото: Getty Images/Christopher Polk/E! Entertainment / Contributor

Читатели издания набросились на 23-летнюю артистку в комментариях. Некоторые считают, что журналисты уделили много внимания дочери Джексона, хотя могли бы осветить другие интересные вещи, которые происходили на церемонии вручения премии.

Многие обругали ее за чрезмерную откровенность и неопрятный вид.

"Зачем так сильно оголяться?", "Полнейшая безвкусица", "Красивая девушка, которая делает все, чтобы убить свою красоту", "Найми себе стилиста, Пэрис", - писали они.

Особое внимание привлекли татуировки 23-летней знаменитости.

"Неважно насколько красиво ее лицо, она выглядит потрепанной со всеми этими ужасными татуировками", " У нее такой вид, словно ей срочно нужно сходить в душ и соскрести с кожи весь этот мусор", "У нее потрясающе красивые глаза и ужасный вкус к татуировкам. Я понимаю, что татуировки - это призыв о помощи, и в ее случае это - правда", - пишут пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946146-obraz-23-letney-docheri-maykla-dzheksona-na-premii-raskritikovali-v-seti/