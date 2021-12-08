"Хожу на приятные процедуры": Лиза Арзамасова призналась, как похудела после родов

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова, родившая сына несколько месяцев назад, раскрыла секрет своего похудения. По мнению звезды, девушки в ее возрасте, не склонные к полноте, сами по себе возвращаются к прежнему весу, передает NUR.KZ.

"Папина дочка" отметила, что вопрос о похудении после родов слышит достаточно часто - подписчицы постоянно интересуются, каким образом Лиза так быстро пришла в форму.

"С одной стороны, мне кажется, что девчонки в моем возрасте, не предрасположенные к быстрому набору веса, и так возвращаются почти в прежний вес за довольно непродолжительное время, но обстоятельства, конечно, бывают разные.

Я сразу стала зарядку делать. Сначала щадящую, потом увеличивала нагрузку. Думаю, что окончательно я еще в прежнюю форму не пришла. Есть еще лишние сантиметры в талии и других «мягких местах», но и времени прошло всего три месяца. Не скрою, хожу на приятные процедуры", - рассказала Арзамасова.

Подписчики актрисы заверили ее, что она находится в прекрасной физической форме и никаких "лишних сантиметров" они не наблюдают.

"Лизонька, вы в идеальной форме! Это я про "лишние сантиметры". И прежде всего благодаря фигуре, которая передается по наследству, и спорту, которому вы уделяете особое внимание, не "ленитесь", как некоторые другие", "Прекрасная наша молодая мамочка", "Лизонька, вы в прекрасной форме. Вы красивая и крутая", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945986-hozhu-na-priyatnye-protsedury-liza-arzamasova-priznalas-kak-pohudela-posle-rodov/