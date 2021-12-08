"Не хочу иметь ягодицы как у Ким Кардашьян": Дана Борисова рассказала, что изменила в себе

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, как чувствует себя после пластической операции. 45-летняя теледива отметила, что усовершенствовав внешность, сделала себе подарок на Новый год, передает NUR.KZ.

Дана Борисова заверила, что чувствует себя прекрасно и показала свежие снимки.

"Пятый день после операции, а я уже на сьемках практически ежедневно. Что касается боли, я себя всегда изначально считала "аптечницей", так как в былые времена съедала в день таблеток больше, чем еды. Мне выписали рецепт на хорошее обезболивающее.

Но я не выпила ни одной, так как было вполне комфортно. Еще две недели буду ходить в термобелье. Не жалею ни капли, что решилась на это. В общем, подарок себе на Новый год я сделала", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Озадаченные фанаты прокомментировали снимки телеведущей.

"Колени что ли увеличили", "Ничего не поменялось", "А где результат?", "Даночка, что за операция у вас была?", "А на что была операция, на талию и грудь?" - поинтересовались подписчики.

В интервью онлайн-журналу "СтарХит" Борисова рассказала, что же изменилось в ее теле.

"Мне сделали абдоминопластику. Моим самым главным запросом было довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и порой диеты не помогают. Какое-то время сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим.

Плюс за последний год я поправилась на девять килограммов. Мой родной вес составляет 53 кило, а еще недавно я весила почти 63", - поделилась знаменитость.

Кроме всего, теледиве "убрали" бока, поработали над бедрами и сделали спину более стройной. Хирург также настоял на том, чтобы изменить форму ягодиц Даны.

"Доктор мне говорит, мол, мой жирочек надо куда-то вкачать - в попочку. Я ему сразу сказала, мол, не хочу иметь ягодицы как у Ким Кардашьян. Но Гайк Павлович - врач с безупречным вкусом, он "сделал" мне попу, которая органично смотрится на моем теле", - заявила Борисова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945971-ne-hochu-imet-yagoditsy-kak-u-kim-kardashyan-dana-borisova-rasskazala-chto-izmenila-v-sebe/