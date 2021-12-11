Рыжеволосая Полина Гагарина удивила поклонников

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото со съемочной площадки новой картины со своим участием. Необычный образ Гагариной удивил ее фанатов.

Серия фото опубликована в официальном Instagram Полины. По словам певицы, она исполнит одну из главных ролей в новом музыкальном фильме.

Как призналась сама Гагарина, она давно мечтала, чтобы на экраны вернулось детское кино. Теперь она принимает участие в таком проекте.

Для съемок в фильме Полине Гагариной пришлось примерить на себя образ рыжеволосой красавицы. Фанаты певицы, увидевшие фото со съемочной площадки, были очень удивлены преображением артистки. Они разделились на два лагеря - одни считают, что новый цвет к лицу Гагариной, другие уверены, что рыжий старит певицу.

"Образ просто огонь", "Какие шикарные фото! Какой у вас величественный образ!", "Ой, Полиночка, как вам идет эта роль! Вы прирожденная королева", Удивляете с каждым разом все больше!" - писали восторженные поклонники.

Некоторые нашли сходство с героинями других фильмов, например, с Хюррем Султан и Сансой Старк.

Были и те, кому не понравился образ Гагариной.

"Рыжий цвет вас старит", "Старит рыжий и худоба ненормальная", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945763-ryzhevolosaya-polina-gagarina-udivila-poklonnikov/