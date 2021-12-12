"Как можно быть такой шикарной?": Моника Беллуччи снялась в облегающем наряде для журнала

Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Известная актриса Моника Беллуччи снялась для модного журнала The Sunday Times Style и вызвала восторг среди своих поклонников.

Фотографии появились в Instagram актрисы. На первом фото Моника позирует в бежевом облегающем платье с декольте и в черном бюстгальтере.

А для обложки журнала авторы выбрали черное платье.

Фанаты Беллуччи, глядя на фото, не могут поверить, что артистке уже 57 лет. Некоторые считают, что даже в таком возрасте она остается одной из самых красивых женщин на планете.

Актрису осыпали комплиментами на разных языках мира. А фотография в обтягивающем бежевом платье набрала свыше 680 тыс. лайков. Комментаторы даже написали, что эта фотография является одной из лучших за последнее время.

"Как можно быть такой шикарной?", " Настоящая богиня", "Не могу найти слов, чтобы описать вас", "Уже никто не будет выглядеть лучше в этом платье", - писали восторженные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945701-kak-mozhno-byt-takoy-shikarnoy-monika-belluchchi-snyalas-v-oblegayuschem-naryade-dlya-zhurnala/