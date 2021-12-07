"Новая девушка Бонда?": эффектная фотосессия Тины Кароль впечатлила фолловеров

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица и актриса Тина Кароль восхитила фанатов необычной фотосессией. Они отметили, что Тина умеет удивлять и дарить эстетическое наслаждение своими снимками, передает NUR.KZ.

"Ты помнишь, что ты - сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом Новом году! Будь прекрасна и очаруй всех", - написала Тина в Instagram.

Подписчиков, и впрямь, очаровала новая фотосессия Тины.

"Ну что за мама-кошка", "Ничего себе, красота. Туфельки на этих ножках, как отдельный вид искусства", "Как можно совмещать в себе столько прекрасного?", "Тина - черная королева или белая королева? Или как сказал Дан: "Черно-белая королева", "Вот это огонь", "Что ты творишь!", "Мужик у ног - это круто, конечно", "Вах, ослепляешь всех", "Наша королева", "Роскошная", "После таких фото, я уже ничего не помню", "О Боги, это что, новая девушка Бонда?" - написали восторженные поклонники.

Но недовольные проявились и здесь. Хотя их были единицы.

"Вот уж у бабы корона на мозг жмет, видимо", "Тема с*сек не раскрыта", "Давно не узнаю Тину", - отметили они.

Напомним, алматинка довела до слез Тину Кароль чувственным исполнением в "Голосе Украины". Мы также писали, что Кароль в Louis Vuitton прошлась по Зеленому базару в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945627-novaya-devushka-bonda-effektnaya-fotosessiya-tiny-karol-vpechatlila-folloverov/