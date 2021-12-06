"Сварщик что надо": Анфиса Чехова рассмешила фанатов новым снимком в бикини (фото)

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова пожаловалась на свою проблему, связанную с внешностью, с которой столкнулась из-за частых путешествий. Способ ее решения рассмешил подписчиков звезды, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анфиса пожаловалась, что частое пребывание на солнце портит ее красоту.

"Доброе утро от Абудабской сварщицы. Проблема моего лица, в том, что оно покрывается пигментацией, стоит мне лишь взглянуть на солнце. С самого раннего детства я жила с милыми веснушками, которые со временем и благодаря тому, что я пренебрегала солнце защитными кремами, начали группироваться в пигментные пятна.

Я регулярно вывожу свой пигмент и хожу с ровным лицом, до тех пор пока снова не окажусь на солнце. А оказываюсь я под ним регулярно - раз в два месяца, а бывает, и каждый месяц. И вот это самый сложный выбор! Ходить с чистым лицом без пигмента или часто находиться в жарких странах?!

Я всегда считала, что никаких жертв красота не требует! Поэтому всегда выберу новое путешествие, а не идеально чистое лицо. Но на солнце защищаюсь как могу. Друг привез мне из Америки эти каски, которые я впервые увидела на китайских женщинах где-то на пляже. Теперь я тоже скрываю свое лицо от солнца подобным образом", - поделилась Чехова.

Поклонников ее кадр развеселил.

"Фильтр приберите, будет сварщица", "Сварщик что надо", "Живот отфотошоплен", "Главное - в цвет купальника получилось!", "Поза века. Кто ее придумал, когда она уйдет. Бедра выгодно сужает, правда", "Отличные очки, как у сварщика", "Сварщица. Смешная ты, Анфиса", - посмеялись пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945538-svarschik-chto-nado-anfisa-chehova-rassmeshila-fanatov-novym-snimkom-v-bikini-foto/