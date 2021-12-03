Звезда сериала "Любовь и наказание" Мурат Йылдырым поделился редким снимком

Мурат Йылдырым. Фото: instagram.com/mrtyldrm

Турецкая кинозвезда Мурат Йылдырым поделился редким архивным кадром. 42-летний актер показал, как выглядел в детстве. Фанаты не поскупились на восторженные отзывы, передает NUR.KZ.

Мурат Йылдырым - один из самых востребованных актеров Турции. Он завоевал сердца казахстанских зрителей после выхода сериала "Любовь и наказание". Экранную пару ему составила несравненная Нургюль Ешилчай.

Киноманы смогли по достоинству оценить и сериал "Королева ночи" с участием Мурата и Мерьем Узерли. Наиболее популярные сериалы с его участием - "Аси", "Айла: Дочь войны", "Бесконечная любовь", "Буря", "Рамо" и другие.

Мурат Йылдырым порадовал фанатов, опубликовав редкое архивное фото. Так актер выглядел, когда ему было 11 лет.

Фанаты умилились снимку. Они не поскупились на комплименты в адрес любимого актера.

"Не знаю, каким мальчиком ты был в 11 лет, но сейчас достоин восхищения", "Такой сладкий мальчик", "Взгляд такой же", "Моя любовь", "Лучший", "Совсем не изменился", "Прекрасен во всех возрастах", "В тебе всегда была харизма", - отметили они.

Отметим, что в Instagram у Йылдырыма 3,9 миллиона подписчиков. Фанаты со всего мира не попускают ни одной его публикации и щедро одаривают "лайками". Мурат часто публикует фото с супругой - марокканской актрисой и моделью, обладательницей титула "Мисс Арабского мира-2008" Иман Эльбани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945091-zvezda-seriala-lyubov-i-nakazanie-murat-yyldyrym-podelilsya-redkim-snimkom/