"Шако, смотри, от чего ты отказался": Say Mo в провокационных позах взбудоражила Казнет (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo, недавно переехавшая в Москву, продолжает будоражить умы соотечественников. Артистка радует поклонников новыми треками и провокационными фотографиями, которыми активно делится в соцсети. Очередная серия снимков вызвала новую волну восторженных комментариев, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Молдир подняла тему приближающегося главного праздника года.

"Твой подарок на Новый год?" - написала она, выложив несколько фотографий, на которых изогнулась в сексуальных позах. На кадрах Say Mo позирует в откровенном наряде, подчеркивающем все ее пышные формы.

Верные поклонники певицы без внимания ее горячие фото оставить не смогли.

"Это не красота, это шедевр, просто без слов", "Шако, смотри, от чего ты отказался?!", "Моля, ты красотка", "Жду такой подарок на Новый год", "Лучший подарок - это Say Mo", "Топ девушек в Кз, имхо", "Уаау, какая фигура", - прокомментировали фанаты.

Но несколько "уятменов" не преминули выразить свое осуждение артистке.

"Когда потеряла совесть и не можешь найти", "Хорошо ли выглядеть как девушка с низкой социальной ответственностью?" - возмутились они.

Напомним, ранее мы писали, что Say Mo объявила о своем переезде в Москву. Позже она и еще одна казахстанская певица Наzима, которая сейчас тоже проживает в российской столице, выпустили совместный трек "Не смей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945069-shako-smotri-ot-chego-ty-otkazalsya-say-mo-v-provokatsionnyh-pozah-vzbudorazhila-kaznet-foto/