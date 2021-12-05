Звезда "Джуно" и "Людей-Икс" показала фото топлес после смены пола

Эллиот Пейдж в 2017 году (на тот момент - Эллен Пейдж). Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

Канадский актер Эллиот Пейдж, некогда – Эллен Пейдж, показал результат операции по смене пола. Милая девушка превратилась в парня, в котором теперь трудно опознать знаменитость.

Известный 34-летний актер Эллиот Пейдж больше известен по своим женским ролям в таких фильмах, как "Джуно", "Люди-Икс", "Начало" и сериалу "Академия Амбрелла".

Эллиот Пейдж в 2019 году (на тот момент - Эллен Пейдж). Фото: Michael Tran/FilmMagic

Однако с конца прошлого года актер решил забыть о своей карьере в образе девушки и объявил, что отныне он – трансгендерный парень. Недавно Эллиот опубликовал снимок после терапии и операции, чтобы показать свои изменения.

Актер явно начал жизнь с чистого листа. В январе 2021-го он пережил развод с супругой, а также стал больше тренироваться – об этом можно судить по кубикам пресса на животе.

Эллиот признался, что теперь может спокойно носить обтягивающие футболки или ходить топлес, не боясь засветить грудь – от нее он давно избавился, остались лишь шрамы.

Ранее актер признавался, что ему еще с детства нравились девочки и он оставлял им любовные послания под мужским именем. Тогда Эллиот не сильно этому удивлялся и просто думал, что является лесбиянкой.

Уже в зрелом возрасте он женился на любимой девушке, с которой они прожили два года, но потом расстались. Избранница Эллиота не выдержала таких кардинальных изменений.

Этим он делился в интервью Опре Уинфри, во время разговора с которой расплакался, несмотря на пристальное внимание камер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944676-zvezda-dzhuno-i-lyudey-iks-pokazala-foto-toples-posle-smeny-pola/