Рианна снялась в пижаме с вырезом на ягодицах

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Известная американская певица Рианна прорекламировала пикантный наряд собственного бренда одежды Savage X Fenty.

В сторис своего Instagram звезда опубликовала видео, на кадрах которого показала клетчатую пижаму. Нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы.

Певица продемонстрировала новинку и похвасталась своими формами. Видео разлетелось среди фанатов.

Кадры из видео: instagram.com/ririgalbadd

"Боже мой, взгляните на сторис Рианны", - написал автор одного из фан-пабликов, который сделал репост.

Поклонники певицы восхитились ее внешним видом в комментариях под роликом.

"Я влюбился в Рианну снова", "Сногсшибательна как всегда", "Такая горячая", "Парень Рианны - самый счастливый человек на Земле, завидую ему", "Мне срочно нужна такая пижама" - писали фанаты артистки.

Стоит отметить, что Рианна часто радует своих поклонников горячими фото в нарядах собственного бренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944609-rianna-snyalas-v-pizhame-s-vyrezom-na-yagoditsah/