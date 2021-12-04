Рианна снялась в пижаме с вырезом на ягодицах

Известная американская певица Рианна прорекламировала пикантный наряд собственного бренда одежды Savage X Fenty.
В сторис своего Instagram звезда опубликовала видео, на кадрах которого показала клетчатую пижаму. Нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы.
Певица продемонстрировала новинку и похвасталась своими формами. Видео разлетелось среди фанатов.
"Боже мой, взгляните на сторис Рианны", - написал автор одного из фан-пабликов, который сделал репост.
Поклонники певицы восхитились ее внешним видом в комментариях под роликом.
"Я влюбился в Рианну снова", "Сногсшибательна как всегда", "Такая горячая", "Парень Рианны - самый счастливый человек на Земле, завидую ему", "Мне срочно нужна такая пижама" - писали фанаты артистки.
Стоит отметить, что Рианна часто радует своих поклонников горячими фото в нарядах собственного бренда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944609-rianna-snyalas-v-pizhame-s-vyrezom-na-yagoditsah/