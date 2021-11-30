"Сексуальные ножки": 47-летняя Пенелопа Крус украсила обложку ELLE

Пенелопа Крус. Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус украсила обложку декабрьского номера Elle Spain. Фанаты восхитились красотой и грацией своей любимой кинодивы, передает NUR.KZ.

47-летняя Пенелопа Крус - одна из самых красивых актрис в мире. На обложке свежего номера Elle Spain кинодива появилась в эффектном черном платье и серебристых сапожках. Роскошные волосы звезды и ее взгляд вызывает неподдельное восхищение.

У актрисы большая армия фанатов во всем мире. В Instagram у нее 5,7 миллиона подписчиков. Фолловеры оставили свои восторженные отзывы и множество "лайков".

"Красавица как всегда", "Великолепная женщина", "Обожаю тебя", "Принцесса", "Королева", "Твои глаза цвета янтаря. Твои губы, как вино, действительно, прекрасны", "Черное кружево", "Что за дива?", "Красивая актриса, милые и сексуальные ножки", "Потрясающе, я получу Elle на этой неделе", "Ничего себе какие ножки, Пенелопа!", "Сексуальная", "Всегда красивая и стильная", - написали они.

Пенелопа Крус - обладательница престижных кинопремий "Оскар" и BAFTA. Актриса наиболее известна по таким фильмам, как "Открой глаза", "Кокаин", "Ноэль", "Женщина сверху", "Готика", "Ванильное небо", "Девушка твоей мечты" и другим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944574-seksualnye-nozhki-47-letnyaya-penelopa-krus-ukrasila-oblozhku-elle/