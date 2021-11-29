"Сколько стоит борода?": экс-супруг Бородиной перенес операцию по пересадке волос

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Блогер и предприниматель Курбан Омаров решил изменить внешность. Он отправился в Стамбул, чтобы сделать операцию по пересадке волос. Бывшему мужу телеведущей Ксении Бородиной пересадили волосы из затылка в зону роста бороды, передает NUR.KZ.

Экс-супруг Бородиной поделился кадрами своего преображения. Операция по пересадке длилась несколько часов.

"Мне пять тысяч раз вырвали волосы и пять тысяч раз вкололи в в бороду. Скажу, что самое сложное было лежать 9 часов. Для меня, как для человека, которому постоять на одном месте сложно, лежать 9 часов - это была прям максимальная проблема.

Никакой боли я не чувствовал, мне ставили наркоз, я вырубался на 15 минут, после я просыпался и слышал, как мне втыкают волосы в бороду, чувствовал звуки, если где-то я чувствовал боль, я говорил, мне тут же вкалывали обезболивающее.

Единственное, о чем я думал на протяжении всей процедуры - это как бы мне повернуться на другую сторону или поменять положение головы.

Думал, что после того, как отойдет обезболивание, я просто вскроюсь. Но нет. Мне сказали, что нельзя спать на левом и правом боку, но я поспал и ничего, слава Богу, не произошло", - рассказал Курбан о своих впечатлениях.

Пользователи Сети прокомментировали видео Омарова.

"А я думаю, чего он небритый, а оказалось, ему пересадили бороду", "А что, борода сама уже не растет?", "Борода прибавляет мозги?", "Боюсь, что Микки Рурка превзойдете по "красоте". Остановитесь", "Не понимаю, зачем борода? Я тут каждый день бреюсь, а тут хотят бороду", "С бородой круто", "Думаю, что лишняя шерсть без надобности", "Реклама. Пиар ход. И все", "Сколько стоит ваша борода?" - оставили свои комментарии подписчики.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: instagram.com/borodylia

Напомним, этим летом Ксения Бородина подала на развод с Омаровым после шести лет брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944465-skolko-stoit-boroda-eks-suprug-borodinoy-perenes-operatsiyu-po-peresadke-volos/