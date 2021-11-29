"Такой хороший парень был": 45-летнего Баскова с маникюром и тату высмеяли в Сети

Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Российский певец и телеведущий Николай Басков нарвался на критику фанатов, которые осудили его за бездумное следование трендам. По их мнению, Басков попал под влияние эпатажного блогера и звезды TikTok Дани Милохина, с которым певец спел в дуэте, передает NUR.KZ.

Певец удивил фанатов, показав яркий маникюр и татуировку на шее.

"Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов", - написал Басков на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики не одобрили подобных экспериментов. Они осудили 45-летнего певца за следование трендам, отметив, что природа и без того была щедра к нему.

"Николай, вас покусал Милохин?", "Я подумала синяк", "Моргенштерн рулит, мир сходит с ума", "Такой высоты певец и для чего все это?", "На пятом десятке свихнулся", "Такой маникюр о многом говорит", "Ногти? Серьезно?",

"Коля, ну и зачем все это?", "С Даней повелся и уже всего нахватался - и ногти, и тату. Будь самим собой, Коля, не гневи народ, который тебя любит", "Тату - это метка Сатаны", "К чему такие метаморфозы?", "Эксперименты должны быть хорошо продуманными. Ну и по возрасту", "Такой парень хороший был",

"Старый, ты там под чем?", "Маникюр - не мужское дело", "А что теперь нормально, когда мужчина красит ногти?" - посетовали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944444-takoy-horoshiy-paren-byl-45-letnego-baskova-s-manikyurom-i-tatu-vysmeyali-v-seti/