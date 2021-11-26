"Снимите это немедленно": Регину Тодоренко распекли за непривычный образ

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинскую телеведущую и певицу Регину Тодоренко не узнали фанаты. Новый образ знаменитости пришелся не по вкусу многим ее фолловерам. Они отметили, что он старит 31-летнюю ведущую "Орла и решки", передает NUR.KZ.

Регина Тодоренко удивила подписчиков кардинальным перевоплощением. Она и сама отметила, что образ для нее непривычен.

"Очень необычный для меня образ, но невероятно женственный и интеллигентный. Как вам? Охарактеризуйте, пожалуйста, тремя словами", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты разделились во мнениях. Одни уверены, что телеведущей образ к лицу, другие считают, что нет.

"Проста вау, тебе очень круто", "Образ красивый, но с макияжем что-то не то", "Шикарный образ, даже добавить нечего", "Если тремя словами: это не ваше", "Региночка, он тебя старит", "Платье отдельно, вы отдельно", "Взрослит, полнит и мрачный какой-то, особенно макияж", "Снимите это немедленно",

"Холодная, стильная красота", "Регина, образ совсем не твой. Он пластмассовый и неестественный, будь собой", "Мужа спросите, он не соврет! Я не могу комментировать такую унылость", "Нужно немного поправиться", "Не ваш образ, стилисту двойка", - отметил они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944034-snimite-eto-nemedlenno-reginu-todorenko-raspekli-za-neprivychnyy-obraz/