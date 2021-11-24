"Каждый решает сам, какую маску надеть": Динара Сатжан поразмышляла о жизни

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан вновь зарядила позитивом своих подписчиков в соцсети. Она отметила, что быть счастливым или несчастным - выбор каждого, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан призвала своих подписчиков быть оптимистичными людьми. Она считает, что все зависит от самого человека - сделать жизнь ярче или быть неулыбчивым и ворчливым.

"Каждое утро мы принимаем решение: каким мне сегодня быть - позитивным или ворчливым? Энергичным или ноющим? Активным или медленным? Каждый решает сам, какую маску ему надеть: с улыбкой или без?

Мне нравится выражение французского писателя и философа Мишеля де Монтень: "Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа". Давайте будем мудрыми", - заключила Динара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Поклонники оставили свои отзывы. Многие согласились с мнением телеведущей.

"Абсолютно согласен", "Динара, спасибо вам за бесконечную мотивацию", "Жизнь короткая, надо жить и радоваться каждому дню. Спасибо вам, Динара, за позитив!", "Вы всегда на позитиве! А мы смотрим на вас и тоже наполняется позитивными эмоциями!", "Вы роскошны", "Прекрасно выглядите. Вы еще и с большим сердцем", "Самая мудрая, красивая, успешная, лучшая версия женщины", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943753-kazhdyy-reshaet-sam-kakuyu-masku-nadet-dinara-satzhan-porazmyshlyala-o-zhizni/