"Огонь": Макпал Исабекова, Диас Аблаев и Индира Едильбаева взорвали Сеть жарким танцем (видео)

Диас Аблаев, Макпал Исабекова и Индира Едильбаева: instagram.com/makosyai

Казахстанские артисты Макпал Исабекова, Диас Аблаев и Индира Едильбаева устроили сюрприз для фанатов. Они станцевали в стиле TikTok и зарядили подписчиков хорошим настроением, передает NUR.KZ.

Молодые отечественные исполнители - Макпал Исабекова, Диас Аблаев и Индира Едильбаева - встретились на съемках новогодней программы. Об этом сообщила Индира в своем Instagram.

"На встрече Нового года будете есть оливье и смотреть на нас", - отметила она.

Фотографии теплой встречи друзей появились и на страничках Диаса и Макпал.

"Вместе всегда весело и радостно, это кайф", - призналась Макпал.

Артисты поделились своим задорным настроением, с улыбкой позируя на камеру. Однако на этом они не разошлись, а продолжили зажигать публику веселым танцем в стиле TikTok.

Фанаты отметили, что певцы замечательно танцуют, не скупясь на комплименты для всех троих. Некоторые даже посетовали, что танец быстро закончился.

"Так классно танцуете", "С какого раза получилось?", "На это можно смотреть бесконечно", "Какие классные", "Крутяк", "Огонь", "Давненько вас не видели, сделали нам настроение!", "Молодцы", "Макпал красотка", "Прикольно", "Диас хорошо двигается", "Так долго готовились и весь танец?", "Индира - лучезарная девушка", - оставили свои комментарии восторженные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942976-ogon-makpal-isabekova-dias-ablaev-i-indira-edilbaeva-vzorvali-set-zharkim-tantsem-video/