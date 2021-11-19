"Горячая и дикая": 52-летняя Кэтрин Зета-Джонс взволновала Сеть смелым образом

Кэтрин Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Британская актриса и лауреат премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс, считавшаяся экранным секс-символом в молодости, доказала, что еще очень привлекательна. Артистка продемонстрировала смелый образ, который вызвал восхищение ее фолловеров, передает NUR.KZ.

Дерзкий образ 52-летней Кэтрин восхитил ее верных фолловеров по всему миру. Они отметили, что актриса все так же сексуальна и горяча, как и много лет назад.

На фото под распахнутой белой рубашкой Кэтрин видно черное кружевное белье. Она также похвасталась стройными ногами.

Подписчики не поскупились на восторженные отзывы, а мужчины признались, что искренне завидуют ее супругу - актеру Майклу Дугласу. Томный взгляд актрисы и сексуальный наряд сразил их наповал.

"Впечатляюще", "Очень-очень горячо", "Так мило и сексуально", "Я рискну", "Вау, ты замечательна!", "Пока Майкл не против", "Так классно и красиво", "Вы очень красивая и привлекательная женщина", "Горячая и дикая", "Всегда на высоте, всегда сексуальна", "Самая красивая женщина в мире", - гласят восхищенные комментарии.

Отметим, что Кэтрин вышла замуж за Майкла Дугласа в 2000 году. В 2013 супруги испытали разлад в отношениях. Однако после недолгого кризиса семья вновь восстановилась. У пары двое взрослых детей - Дилан Майкл Дуглас и Кэрис Зета Дуглас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942814-goryachaya-i-dikaya-52-letnyaya-ketrin-zeta-dzhons-vzvolnovala-set-smelym-obrazom/