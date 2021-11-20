Глубокое декольте Сальмы Хайек на премьере фильма обсуждают в Сети

Сальма Хайек. Фото: Michael Ostuni / Contributor / Getty Images

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьеру фильма "Дом Gucci" в платье с глубоким вырезом.

Как пишет издание Daily Mail, 55-летняя Хайек появилась на премьере фильма "Дом Гуччи" в эффектном наряде от одноименного модельного дома, который был сделан для нее на заказ.

Наряд состоял из бархатного синего топа с глубоким геометричным декольте, который соединялся с длинной шелковой черной юбкой с разрезом и шлейфом. Воротник и рукава наряда Сальмы Хайек были расшиты крупными камнями.

Образ актрисы дополнили украшения с сапфирами, свободная прическа с распущенными волосами, а также черная сумочка-клатч.

На своей странице в Instagram, на которую подписаны 19,2 млн человек, Сальма опубликовала фото в своем наряде. Пост собрал более 1,2 млн лайков.

Больше всего пользователи обсуждают глубокое декольте актрисы. Мнения фанатов разделились: кто-то восхитился красотой и эффектностью 55-летней звезды, кто-то же решил, что в ее возрасте уже не стоит одеваться настолько откровенно и выставлять напоказ искусственную, по их мнению, грудь.

"Сделанная грудь выглядит просто омерзительно", "Почему настолько богатая женщина не может позволить себе профессионального пластического хирурга?", "Чересчур глубокое декольте для ее возраста", - написали критики.

"Безупречно", "Слов нет, одни эмоции", "Произведение искусства", "Вырез совсем не выглядит пошлым, у нее утонченный вкус", - защитили звезду поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942775-glubokoe-dekolte-salmy-hayek-na-premere-filma-obsuzhdayut-v-seti/