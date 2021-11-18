77-летняя звезда "Великолепного века" Небахат Чехре восхитила красотой в дерзком луке

Небахат Чехре. Фото: instagram.com/nebahatcehre

77-летняя турецкая актриса Небахат Чехре, исполнительница роли матери султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", поразила фанатов своей отличной формой. Фолловеры осыпали комплиментами любимую "Валиде Султан", передает NUR.KZ.

Красавица Небахат Чехре в прошлом была моделью и певицей. Турецкая актриса имеет грузинские корни по линии отца. Блестяще воплотившая на экране Валиде Султан, она полюбилась зрителям.

Небахат не слишком активна в Instagram. Ее редкие публикации с нетерпением ждут фолловеры. Актриса опубликовала новый снимок и пожелала подписчикам удачной недели, а также отметила, что очень скучает по своим фанатам.

Стильная и модная 77-летняя актриса вызвала восхищение поклонников. Они не поскупились на "лайки" и комплименты, а также отметили, что Небахат к лицу все наряды, ведь она - настоящая султанша.

"Любимая элегантная актриса во все времена", "Красавица, вам очень идет этот наряд", "Красивая и великолепная", "Потрясающая красота",

"Я видел вас еще ребенком, вы до сих пор восхитительна", "Потрясающая, я мечтаю быть, как вы", "Мы хотим вас видеть на экране снова в роли султанши",

"Великолепная султанша", "Очень скучаю по вам! Вам счастья большого, любимая актриса!", ""Роскошная женщина", "Королева", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942747-77-letnyaya-zvezda-velikolepnogo-veka-nebahat-chehre-voshitila-krasotoy-v-derzkom-luke/