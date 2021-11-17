55-летняя Холли Берри пришла на ток-шоу в откровенном платье без нижнего белья

55-летняя актриса Холли Берри в очередной раз заворожила публику. В свои годы звезда выглядит поистине сногсшибательно.
Известная американская киноактриса Холли Берри — яркий пример того, что бережное отношение к собственному телу помогает надолго сохранить молодость.
В свои 55 года актриса всерьез увлечена спортом и тщательно следит за питанием, благодаря чему может гордиться своей фигурой мечты.
Результатами усердных тренировок и правильного питания актриса регулярно делится на своей странице в Instagram, а также на красных ковровых дорожках и светских раутах.
На днях сногсшибательная красотка появилась на ток-шоу популярного американского телеведущего Джимми Киммела в очень нескромном наряде.
Для съемки в вечернем телеэфире Холли Берри выбрала платье с цветочным принтом. Эффектный золотисто-черный наряд был весьма коротким, что позволило звезде похвастаться длинными стройными ногами.
Главным предметом обсуждения в образе стал головокружительный вырез до самой талии. Более того, по такому случаю Берри не стала надевать бюстгальтер и продемонстрировала достоинства во всем великолепии.
Так красавица-актриса продемонстрировав стройные ноги, подтянутую грудь и упругое прекрасное тело.
Поклонники пришли в восторг от увиденного и одарили знаменитость восхищенными отзывами. Равнодушным не остался никто.
К слову, в прошлом году знаменитость рассекретила своего возлюбленного. Холли Берри в Instagram звезда опубликовала снимок в футболке с именем певца Вана Ханта.
Отметим, Ван Хант — американский певец, обладатель премии "Грэмми".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942572-55-letnyaya-holli-berri-prishla-na-tok-shou-v-otkrovennom-plate-bez-nizhnego-belya/