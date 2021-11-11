Вызывающее декольте и мятый подол: наряд Меган Маркл на гала-ужине обсуждают в Сети (видео)

Меган Маркл и принц Гарри: Getty Images

Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри посетила гала-ужин в честь ветеранов, организованный в Нью-Йорке. Вот только ее внешний вид многие СМИ сочли неуместным.

Для важного мероприятия Меган Маркл выбрала красное платье от бренда Carolina Herrera с глубоким декольте и высоким вырезом, подчеркивающим ноги.

Эффектный наряд отлично смотрелся на супруге принца Гарри. Хотя некоторые поклонники отметили, что Маркл еще не успела прийти в идеальную форму после родов. Особо наблюдательные также заметили мятый подол платья.

Сама Меган охотно позировала перед фотокамерами и была явно довольна своим внешним видом. Гарри отдал предпочтение черному костюму, прикрепив к пиджаку несколько своих военных наград.

Кстати, супруги не забыли и про броши в видео красных маков& Цветок является символом Дня памяти павших, который отмечается в Великобритании 11 ноября.

К слову, в последнее время Меган редко радует поклонников новыми светскими выходами. На протяжении второй беременности она почти не появлялась на публике.

Когда же родилась дочь Маркл и Гарри Лилибет Диана, герцогиня стала постепенно возвращаться к работе.

Как известно, в июне этого года принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Новорожденную девочку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, в честь королевы Елизаветы и принцессы Дианы

Как сообщил источник, близкий к Букингемскому дворцу, супруги Сассекские не говорили королеве, что назовут дочь ее прозвищем с детства Лилибет. Хотя ранее другим информатором, который близок к паре, утверждалось обратное.

Лилибет - прозвище, данное Елизавете II с детства ее дедом королем Георгом V. Так как еще будучи ребенком она не могла выговорить свое полное имя. Ласковое прозвище прижилось и стало использоваться близкими родственниками британской королевы.

Теперь в качестве своего имени его носит 11-я правнучка, дочь принца Гарри и Меган Маркл. Пара также дала новорожденной второе имя Диана в честь покойной принцессы, которой в этом году могло бы исполниться 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941659-vyzyvayuschee-dekolte-i-myatyy-podol-naryad-megan-markl-na-gala-uzhine-obsuzhdayut-v-seti/