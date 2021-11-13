Фото выглядящей на 20 лет Риз Уизерспун на обложке журнала разозлило фанатов

Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/instylemagazine

Знаменитая голливудская актриса снялась для обложки модного журнала InStyle, однако ее поклонники с выходом фотографии разозлились на издание из-за чрезмерного количества ретуши на снимке.

Фотография была опубликована на официальной странице журнала в Instagram, на которую подписаны более 3,6 млн человек. Кроме того, сама Риз также разместила обложку в личном Instagram-аккаунте с 26,8 млн подписчиками.

На обложке 45-летняя актриса позирует сидя в черном наряде, который состоит из кружевного кроп-топа с глубоким декольте и коротких шорт с ремнем.

Образ знаменитости дополняют распущенные волосы, макияж, а также украшения: золотое колье, браслет и несколько колец.

В комментариях под публикациями поклонники Уизерспун отметили, что ее фотографию чрезмерно отретушировали и из-за этого она выглядит так, будто ей снова 20 лет.

"А Риз одобрила эту ретушь? Она тут на себя не похожа"; "Зачем вы ее отфотошопили? Она же и так прекрасно выглядит!"; "Что вы наделали с этой прекрасной женщиной"; "Выглядит, как кукла", - написали разозленные комментаторы.

Отметим, что на странице Уизерспун в комментариях, несмотря на ретушь, все же больше похвалы и восхищений ее внешностью, нежели критики. Там фанаты назвали новое фото звезды "восхитительным" и "великолепным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941519-20-letney-riz-uizerspun-na-oblozhke-zhurnala-vyzvalo-negodovanie-fanatov/