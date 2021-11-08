Наташа Королева показала, какой приехала покорять Москву 30 лет назад

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star

48-летняя певица Наташа Королева окунулась в ностальгию и показала старое фото. Она также рассказала о знаковой дате в своей судьбе, передает NUR.KZ.

Наташа Королева опубликовала архивное фото в Instagram. Она вспомнила, как 16-летней девушкой приехала покорять Москву.

"Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября - моя личная знаковая дата!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники и коллеги по сцене оставили свои отзывы. Подписчики отметили, что артистка прекрасно выглядит спустя три десятка лет.

"Наташка, а ты все такая же хорошенькая и молоденькая", "Нам повезло. Мы обрели прекрасную певицу", "Спасибо всем и всему, что помогло появиться Наташе Королевой всему миру", "Радуйте и дальше своим творчеством!", "Юная Наташа, ах, как хороша!",

"Не меняется. Все та же красавица", "Вообще не изменилась!", "Символ юности моей. Любимая Наташа", "Красавица! И тогда еще для нас, ваших ровесников, глоток свежего воздуха, классная красивая девчонка на сцене с очень красивыми песнями", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941072-natasha-koroleva-pokazala-kakoy-priehala-pokoryat-moskvu-30-let-nazad/