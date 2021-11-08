"Боже, какие изгибы": Клава Кока блеснула аппетитными формами на пляже Дубая

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока улетела на отдых в Дубай. Артистка не заставила долго ждать и поделилась снимками с пляжа. Однако фанаты задались вопросом, кто же является фотографом Клавы, передает NUR.KZ.

Любимица молодежи, видеоблогер, певица и ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка" Клава Кока решила погреться под жарким арабским солнцем. Артистка не упустила возможность запечатлеться на пляже.

Фотографии в черном бикини вызвали восторг верных фанатов. Они отметили, что у певицы отличная фигура.

"Самая лучшая фигура", "Кажется, даже в холодной Москве стало жарко", "Какая счастливая", "Солнце печет прямо через эту фотку", "Мы дождались", "Ловим лучики тепла от тебя", "Шедевр на миллион", "Конфетка", "Прекрасная во всем", "Боже, какие изгибы", - отметили они (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Нашлись и критикующие. Их, правда, было совсем немного.

"Фотки в купальнике не заставили себя долго ждать", "Трусы стремные, без них было бы лучше", "Какой размер груди?" - написали комментаторы.

Подписчики также задались вопросом, с кем отдыхает Клава - с Егором Кридом или блогером Димой Гордеем, с которым недавно рассталась.

"Дима Гордей тоже там, совпадение? Не думаю", "Ты на первой фотке так на Егора смотришь?", "А фотограф кто?", "Мне одной кажется, что они с Егором вместе. Где Егор, там Клава. Где Клава, там Егор", "А Дима ведь тоже в Дубае", - отметили они.

Позже наблюдающие сторис Клавы нашли ответы на свои вопросы. Клава и Егор появились вместе на вечернем променаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941016-bozhe-kakie-izgiby-klava-koka-blesnula-appetitnymi-formami-na-plyazhe-dubaya/